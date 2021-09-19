Италия вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
Чемпионы мира Польша завоевали бронзу домашнего Евроволей-2021
В Катовице поляки обыграли чемпионов Европы-2019 Сербию
19 сентября 20:24
Фото: cev.eu
Сборная Польши стала третьей на чемпионате Европы-2021 по волейболу.
Чемпионы мира в бронзовом финале «всухую» обыграли победителей прошлого еврофорума Сербию. Лучшим бомбардиром матча стал одноклубник Олега Плотницкого по «Перудже» Вильфредо Леон, который заработал 14 очков. У сербов лишь Марко Ивовичу удалось преодолеть отметку в 10 пунктов.
Чемпионат Европы. Бронзовый финал
Польша – Сербия 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)
Напомним, что в золотом финале сыграют Словения и Италия. Финальный матч чемпионата Европы Словения – Италия смотрите на портале XSPORT.ua и телеканале XSPORT.