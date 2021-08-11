Давидова и Лунина проиграли второй матч кряду на чемпионате Европы

Украинский дуэт уступил в двух партиях

Фото: en.volleyballworld.com

В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Украинки Валентина Давидова/Диана Лунина провели свой второй матч в рамках группы Н, уступив паре из Чехии Михала Квапилова/Мартина Уильямс – 0:2 (19:21, 14:21).

Это второе кряду поражение для Давидовой и Луниной. Ранее они уступили другим украинкам.

Положение в группе:

В плей-офф выходят первые три пары. Особенность этого этапа: первое место попадает в 1/8 финала, два других – в 1/16.

ЧЕ будет проходить с 11 по 14 августа. Помимо двух женских пар, в нем примет участие один мужской дуэт – Владислав Емельянчик/Сергей Попов.