Сестры Махно победили Давидову и Лунину в украинском дерби на чемпионате Европы
Давидова и Лунина проиграли второй матч кряду на чемпионате Европы
Украинский дуэт уступил в двух партиях
19:53
Фото: en.volleyballworld.com
В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.
Украинки Валентина Давидова/Диана Лунина провели свой второй матч в рамках группы Н, уступив паре из Чехии Михала Квапилова/Мартина Уильямс – 0:2 (19:21, 14:21).
Это второе кряду поражение для Давидовой и Луниной. Ранее они уступили другим украинкам.
Положение в группе:
В плей-офф выходят первые три пары. Особенность этого этапа: первое место попадает в 1/8 финала, два других – в 1/16.
ЧЕ будет проходить с 11 по 14 августа. Помимо двух женских пар, в нем примет участие один мужской дуэт – Владислав Емельянчик/Сергей Попов.
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