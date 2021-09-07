В группе Украины чемпионы Европы потеряли очки в матче с аутсайдером
Диагональный сборной Украины: «Для нас матч с Бельгией – важнейший в группе»
В данном матче решается судьба путевки в плей-офф
21:45
Дмитрий Виецкий / Фото: скриншот cev.eu
Диагональный сборной Украины Дмитрий Виецкий в флеш-интервью пресс-службе ЕКВ поделился мнением о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы против Бельгии:
Мы покажем свой максимум в матче с Бельгией, ведь это очень важная встреча для нас. Важнейшая на групповом этапе. Сильнейшая сторона Бельгии – командная игра, они неуступчивы.
Напомним, что украинцы также выиграли у Греции и Португалии, а также уступили действующим чемпионам Европы.
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