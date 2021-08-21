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Диагональный сборной Украины Тупчий пропустит чемпионат Европы
Игрок травмировался во время финального матча Золотой Евролиги
17:28
Фото: cev.eu
Диагональный сборной Украины Василий Тупчий не сможет сыграть на чемпионате Европы.
В заявке Тупчия заменит нападающий Владимир Сидоренко.
Тупчий травмировался во время финального матча Золотой Евролиги.
Чемпионат Европы-2021 пройдет с 1 по 19 сентября. Мужская сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Польша, Бельгия, Сербия, Греция и Португалия.
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