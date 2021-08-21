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Диагональный сборной Украины Тупчий пропустит чемпионат Европы

Игрок травмировался во время финального матча Золотой Евролиги
Волейбол
17:28
Диагональный сборной Украины Тупчий пропустит чемпионат Европы
Фото: cev.eu

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий не сможет сыграть на чемпионате Европы.

В заявке Тупчия заменит нападающий Владимир Сидоренко.

Тупчий травмировался во время финального матча Золотой Евролиги.

Чемпионат Европы-2021 пройдет с 1 по 19 сентября. Мужская сборная Украины попала в группу А, где ее соперниками стали Польша, Бельгия, Сербия, Греция и Португалия.

Сергей Остапенко
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сборная Украины (волейбол)

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