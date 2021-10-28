Доигровщица «Прометея»: «Вторая игра с «Невшателем» будет интереснее»

Дудник в матче с Кальцитом / Фото: cev.eu

Доигровщица «Прометея» и сборной Украины Катерина Дудник поделилась мнением о победе в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов против «Невшателя» (3:0):



В третьем сете, возможно, немного расслабились. Но вовремя собрались, покричали в круге и довели партию до победы.

Зал шикарный, болельщики так болеют – просто космос. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас в Украине будет такая же поддержка, будет интерес к волейболу, а не только к футболу.

Думаю, что через неделю будет другая игра. Швейцарский коллектив проведет работу над ошибками, посмотрят на наши плюсы и минусы. Считаю, что второй матч будет интереснее.

Главный фактор нашей победы – настрой и поддержка. Мы были одной семьей, одним целым, боролись и помогали друг другу. Это дало свои плоды.