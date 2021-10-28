Доигровщица «Прометея»: «Вторая игра с «Невшателем» будет интереснее»
Доигровщица «Прометея» и сборной Украины Катерина Дудник поделилась мнением о победе в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов против «Невшателя» (3:0):
Очень довольна результатом нашего матча с «Невшателем». Но не удовлетворена тем, что было сделано много ошибок, которые нужно исправлять как можно быстрее. Во второй игре брака должно быть меньше.
В третьем сете, возможно, немного расслабились. Но вовремя собрались, покричали в круге и довели партию до победы.
Зал шикарный, болельщики так болеют – просто космос. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас в Украине будет такая же поддержка, будет интерес к волейболу, а не только к футболу.
Думаю, что через неделю будет другая игра. Швейцарский коллектив проведет работу над ошибками, посмотрят на наши плюсы и минусы. Считаю, что второй матч будет интереснее.
Главный фактор нашей победы – настрой и поддержка. Мы были одной семьей, одним целым, боролись и помогали друг другу. Это дало свои плоды.
Ответный матч за выход в групповой этап самого престижного еврокубка пройдет 4 ноября. Матч «Прометей» – «Невшатель» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:55.
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