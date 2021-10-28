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Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
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Доигровщица «Прометея»: «Вторая игра с «Невшателем» будет интереснее»

Дудник уверена, что швейцарский коллектив проведет работу над ошибками
Волейбол
15:46
Доигровщица «Прометея»: «Вторая игра с «Невшателем» будет интереснее»
Дудник в матче с Кальцитом / Фото: cev.eu

Доигровщица «Прометея» и сборной Украины Катерина Дудник поделилась мнением о победе в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов против «Невшателя» (3:0):

Очень довольна результатом нашего матча с «Невшателем». Но не удовлетворена тем, что было сделано много ошибок, которые нужно исправлять как можно быстрее. Во второй игре брака должно быть меньше.

В третьем сете, возможно, немного расслабились. Но вовремя собрались, покричали в круге и довели партию до победы.

Зал шикарный, болельщики так болеют – просто космос. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас в Украине будет такая же поддержка, будет интерес к волейболу, а не только к футболу.

Думаю, что через неделю будет другая игра. Швейцарский коллектив проведет работу над ошибками, посмотрят на наши плюсы и минусы. Считаю, что второй матч будет интереснее.

Главный фактор нашей победы – настрой и поддержка. Мы были одной семьей, одним целым, боролись и помогали друг другу. Это дало свои плоды.

Ответный матч за выход в групповой этап самого престижного еврокубка пройдет 4 ноября. Матч «Прометей» – «Невшатель» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:55.

Источник: prometeyvc.com Олег Шумейко-младший
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«Прометей» (волейбол) Лига чемпионов (волейбол)

Комментарии 1

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28 октября 2021г. 15:55
Хороши бабенки, смело в Че рашки можно играть или в польскую лигу
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