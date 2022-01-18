«Дрезднер» сотворил сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв в группе «Прометея» чемпиона России

В победу немецкого коллектива свою лепту внес коронавирус

Фото: cev.eu

В группе A волейбольной Лиги чемпионов «Дрезднер» нанес второе поражение российскому «Локомотиву».



Одним из ключевых элементов, который решил исход матча, стала подача. Чемпион Германии 18 (!) раз заставил ошибиться соперниц в приеме. Объяснения такому провалу в приеме есть – в стане калининградского коллектива вспышка коронавируса. Отсутствовали оба либеро (Тамара Зайцева и Виктория Горбачева), капитан команды Ирина Воронкова, центральная Юлия Бровкина и Анастасия Жаброва, а также главный тренер команды Андрей Воронков.

Как раз на разлаженность в действиях на задней линии из-за недостатка сыгранности и указал старший тренер Игорь Курносов, который в матче руководил действиями команды.

Лига чемпионов. Группа А

«Локомотив» – «Дрезднер» 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 22:25)

Турнирное положение

«Жешув» – 4 победы, 0 поражений, 10 очков

«Локомотив» – 2 победы, 2 поражения, 7 очков

«Дрезден» – 2 победа, 2 поражения, 6 очков

«Прометей» – 0 побед, 4 поражения, 1 очко

Напомним, что в параллельном матче «Прометей» уступил «Девелопресу».