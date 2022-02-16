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Дубинский: «Совсем скоро об украинском волейболе будет с трепетом говорить вся Европа»

В чемпионат зайдут хорошие спонсоры
Волейбол
07:41
Дубинский: «Совсем скоро об украинском волейболе будет с трепетом говорить вся Европа»
Фото: Facebook Прометея

Вице-президент Федерации волейбола Украины Владимир Дубинский в Facebook сделал оптимистичный пост относительно будущего женского волейбола в Украине:

«Уже в конце недели пройдет учредительное собрание Профессиональной Женской волейбольной Лиги. Мы нашли поддержку у руководства ФВУ, высшего руководства страны и президентов клубов и верю, что совсем скоро об украинском волейболе будет с трепетом говорить вся Европа.

Мы нашли достаточное количество спонсоров и в следующем чемпионате мы увидим большое количество сильных клубов с большим количеством легионеров и приглашенных в украинский чемпионат игроков сборной Украины и очень интересный бескомпромиссный чемпионат».


Напомним, накануне женский «Прометей» завершил выступление в Лиге чемпионов.

Сергей Остапенко
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