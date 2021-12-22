Дудник: «Надеюсь, мы возьмем «Дрезднер» силой, опытом и желанием»

Доигровщица «Прометея» – о матче третьего тура Лиги чемпионов

Доигровщица «Прометея» Катерина Дудник поделилась ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Дрезднера»:

«Мы будет стараться показать хорошую игру. Выложиться на максимум. Выдавить себя словно лимон. Я надеюсь, что будет позитивный результат».

Два года назад «Прометей» дважды уступил «Дрезднеру» в Кубке вызова:

«В этот раз у нас намного сильнее команда. Много опытных игроков. Я немного посмотрела на состав «Дрезднера» и, мне кажется, что там нет возрастных девушек – на вид молодые. Я надеюсь, мы возьмем их силой, опытом и желанием».

Напомним, после двух туров «Прометей» занимает последнее место в группе А, уступив «Локомотиву» и «Девелопресу».

Матч «Прометей» – «Дрезднер» в прямом эфире смотрите на XSPORT+, а также у нас на сайте. Начало встречи –19:00.