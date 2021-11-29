Единственная украинская команда в Лиге чемпионов. Расписание матчей «Прометея» в еврокубках
«Прометей» впервые в истории вышел в групповой этап волейбольной Лиги чемпионов.
Чемпион Украины уже дебютировал в четвертом раунде самого престижного еврокубка, уступив «Локомотиву». С расписанием дальнейших матчей можно ознакомиться ниже.
Лига чемпионов. Группа A.
1-й тур. 23 ноября. 19:00. Минск
«Локомотив» – «Прометей» 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)
2-й тур. 7 декабря. 19:00. Запорожье
«Прометей» – «Девелопрес»
3-й тур. 22 декабря. 19:00. Запорожье
«Прометей» – «Дрезднер»
4-й тур. 18 января. 19:00. Жешув
«Девелопрес» – «Прометей»
5-й тур. 1-3 февраля. Стамбул
«Прометей» – «Локомотив»
6-й тур. 15 февраля. 18:00. Дрезден
«Дрезднер» – «Прометей»
Отметим, что для того, чтобы принимать матчи ЛЧ, обязательно иметь систему видеопросмотров. Так что теперь Challenge появятся еще и в Запорожье.
Точные дата и время номинально домашней встречи с «Локомотивом» станут известны позже.
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