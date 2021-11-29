Единственная украинская команда в Лиге чемпионов. Расписание матчей «Прометея» в еврокубках

Точные даты номинально домашнего матча в Стамбуле станут известны позднее

Фото: cev.eu

«Прометей» впервые в истории вышел в групповой этап волейбольной Лиги чемпионов.



Чемпион Украины уже дебютировал в четвертом раунде самого престижного еврокубка, уступив «Локомотиву». С расписанием дальнейших матчей можно ознакомиться ниже.

Лига чемпионов. Группа A.

1-й тур. 23 ноября. 19:00. Минск

«Локомотив» – «Прометей» 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

2-й тур. 7 декабря. 19:00. Запорожье

«Прометей» – «Девелопрес»

3-й тур. 22 декабря. 19:00. Запорожье

«Прометей» – «Дрезднер»

4-й тур. 18 января. 19:00. Жешув

«Девелопрес» – «Прометей»

5-й тур. 1-3 февраля. Стамбул

«Прометей» – «Локомотив»

6-й тур. 15 февраля. 18:00. Дрезден

«Дрезднер» – «Прометей»

Отметим, что для того, чтобы принимать матчи ЛЧ, обязательно иметь систему видеопросмотров. Так что теперь Challenge появятся еще и в Запорожье.

Точные дата и время номинально домашней встречи с «Локомотивом» станут известны позже.