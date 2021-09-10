Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России

Сборные встретятся в 1/8-й плей-офф Евроволей

Фото: eurovolley.cev.eu

11 сентября сборная Украины сыграет против России в 1/8-й финала плей-офф чемпионата Европы-2021.

Букмекеры считают, что у украинцев практически нет шансов на успех. Коэффициент на победу «сине-желтых» 7,3. В то же время на россиян, которые являются серебряными призерами Олимпийских игр-2020 в Токио, можно поставить за 1,09.

Президент ФВУ считает, что в предстоящей встрече исход будет зависеть исключительно от действий украинских игроков.

Напомним, матч Украина – Россия начнется 11 сентября в 18:30 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.