Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Эксперты практически не оставляют шансов Украине в матче с Польшей
Смотрите матч Евроволей-2021 в прямом эфире на XSPORT
10:22
Фото: eurovolley.cev.eu
Букмекеры оценили шансы женской сборной Украины обыграть Польшу в матче 1/8-й финала чемпионата Европы.
Победа «сине-желтых» оценивается в коэффициент 10,5, в то же время на Польшу можно поставить за 1,04.
Матч Польша – Украина состоится 29 августа. В прямом эфире встречу покажет XSPORT.
Напомним, сборная Украины пробилась в плей-офф чемпионата Европы впервые за 20 лет. На стадии группового этапа подопечные Владимира Орлова проиграли Нидерландам и Турции, но затем обыграли Финляндию, Швецию и Румынию.
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