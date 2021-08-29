Эксперты практически не оставляют шансов Украине в матче с Польшей

Смотрите матч Евроволей-2021 в прямом эфире на XSPORT

Фото: eurovolley.cev.eu

Букмекеры оценили шансы женской сборной Украины обыграть Польшу в матче 1/8-й финала чемпионата Европы.

Победа «сине-желтых» оценивается в коэффициент 10,5, в то же время на Польшу можно поставить за 1,04.

Матч Польша – Украина состоится 29 августа. В прямом эфире встречу покажет XSPORT.

Напомним, сборная Украины пробилась в плей-офф чемпионата Европы впервые за 20 лет. На стадии группового этапа подопечные Владимира Орлова проиграли Нидерландам и Турции, но затем обыграли Финляндию, Швецию и Румынию.