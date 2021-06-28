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«Эпицентр» назначил главным тренером польского специалиста с опытом работы в Лиге чемпионов

Сордил с 2018 по 2020 год тренировал «Фенербахче», который приводил к чемпионству Турции
Волейбол
13:21
«Эпицентр» назначил главным тренером польского специалиста с опытом работы в Лиге чемпионов
Мариуш Сордил / Фото: Facebook

Серебряный призер Суперлиги «Эпицентр» назначил нового главного тренера. Им стал польский специалист Мариуш Сордил, сообщает пресс-служба клуба.

Последние три года тренерской карьеры поляк провел в «Фенербахче», с которым выступал в Лиге чемпионов, а в 2019 году привел стамбульский коллектив к чемпионству национального чемпионата и Кубка Турции.

Напомним, что «Подоляне» в 1/32 Кубка Вызова сыграют со словацкой «Братиславой».

Олег Шумейко-младший
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Эпицентр-Подоляне

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