«Эпицентр» назначил главным тренером польского специалиста с опытом работы в Лиге чемпионов

Сордил с 2018 по 2020 год тренировал «Фенербахче», который приводил к чемпионству Турции

Мариуш Сордил / Фото: Facebook

Серебряный призер Суперлиги «Эпицентр» назначил нового главного тренера. Им стал польский специалист Мариуш Сордил, сообщает пресс-служба клуба.



Последние три года тренерской карьеры поляк провел в «Фенербахче», с которым выступал в Лиге чемпионов, а в 2019 году привел стамбульский коллектив к чемпионству национального чемпионата и Кубка Турции.

Напомним, что «Подоляне» в 1/32 Кубка Вызова сыграют со словацкой «Братиславой».