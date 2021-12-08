«Эпицентр-Подоляне» уверено обыграли «Пензудьор» в первом матче 1/16 финала Кубка вызова
«Эпицентр-Подоляне» вышел в 1/8 финала Кубка вызова
Украинская команда дома выиграла в ответном матче с «Пензудьором»
20:15
Фото: Facebook
В среду, 8 декабря, украинский клуб «Эпицентр-Подоляне» в 1/16 финала Кубка вызова на домашней площадке в четырех сетах одержал уверенную победу над венгерским «Пензудьором» со счетом 3:1.
В 1/8 финала Кубка вызова украинская команда встретится с победителем противостояния «Панатинаикос» – «Маккаби Тель-Авив».
Волейбол. 1/16 финала Кубка вызова
«Эпицентр-Подоляне» – «Пензудьор» – 3:1
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