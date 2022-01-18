«Эпицентр» в пятисетовом матче уступил «Панатинаикосу» и завершил выступление в Кубке Вызова

Вице-чемпион Украины вылетел на стадии 1/8 еврокубка

Фото: пресс-служба Эпицентра

Волейбольный «Эпицентр» закончил выступление в Кубке Вызова.



«Подоляне» во втором матче кряду уступил «Панатинаикосу». Вице-чемпионы Украины почти без шансов проиграли первый сет, а в концовке второго имели преимущество в два очка – 21:19. Только вот воплотить перевес в победу во второй партии не удалось. Этого было достаточно лидеру чемпионата Греции для прохода в 1/4 финала, но на третий сет наставник коллектива из Афин Димитриос Андреопоулос решил не менять состав.

Проиграв третью партию, на четвертый сет наставник выпустил запасных диагонального и доигровщика, дав отдых своим лидерам Атанасиосу Протопсалтису и Браму Ван Дер Дрису. Мариуш Сордил также активно использовал ротацию, заиграв почти всех игроков заявки.

Кубок Вызова. 1/8 финала

«Панатинаикос» – «Эпицентр» 3:2 (25:17, 25:22, 23:25, 19:25, 17:15) Первый матч – 3:1

Напомним, что в Лиге чемпионов «Прометей» уступил «Девелопресу».