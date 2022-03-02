Финал Кубка Италии начнется с гимна Украины

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Чивитанова обыграла Перуджу в прошлогоднем розыгрыше Кубка Италии / Фото: пресс-служба Чивитановы

5 и 6 марта пройдут полуфиналы и финал Кубка Италии по волейболу.



Доигровщик сборной Украины и «Перуджи» Олег Плотницкий в своем Facebook со ссылкой на пресс-службу итальянской Суперлиги сообщил, что решающие матчи соревнований начнутся с гимна Украины. Отметим, что действующий чемпион турнира «Чивитанова» вылетела на стадии 1/4 финала:

Фінал Кубка Італії 05.03-06.03 розпочнеться з гімну України

Напомним, что CEV и FIVB отстранили росиию и беларусь от всех соревнований, а также Международная федерация волейбола отобрала у рф домашний чемпионат мира.