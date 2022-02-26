FIVB не хочет переносить чемпионат мира из росии. «Считаем, что спорт всегда должен оставаться вне политики»

Когда это война с другой страной начала считаться просто политикой?

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Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира-2022 из России, несмотря на войну РФ с Украиной. Их заявление приводит Reuters:

«FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России. FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность для всех участников наших мероприятий, что является главным приоритетом».

Чемпионат мира-2022 должен пройти с 26 августа по 11 сентября. Планируется, что его примут 10 городов россии: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Наверное, уместно будет напомнить, что из-за военного вторжения в Украину UEFA лишил россию финала Лиги чемпионов, FIS отобрал у нее все соревнования до конца сезона, Формула-1 убрала Гран-при Сочи из календаря, ITF отменила все турниры, а АТР перенес турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан.

Чего уж там, Международный олимпийский комитет призвал все федерации перенести или отменить все соревнования, запланированные для проведения в россии и беларуси.

Но FIVB заявляет, что это просто политика. Впрочем, посмотрим кто захочет выступать на этом турнире.