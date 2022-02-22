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FIVB – о проведении мужского ЧМ-2022 в России: «Спорт должен оставаться вне политики»

Международная федерация волейбола пока не желает переносить турнир
Волейбол
17:38
FIVB – о проведении мужского ЧМ-2022 в России: «Спорт должен оставаться вне политики»
Волейбол / Фото - olympics.com
Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что пока не намерена переносить мужской чемпионат мира-2022 из-за политической ситуации между Россией и Украиной.

«Международная федерация волейбола находится в близком контакте с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом чемпионата мира-2022 для того, чтобы все запланированные в России турниры прошли в намеченные сроки».


«FIVB уверена, что спорт должен оставаться вне политики, но федерация внимательно следит за сложившейся ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие участников всех соревнований, так как это является ее главной целью».


В 2022 году ЧМ должен состояться в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Накануне «Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого выиграла 10-й матч кряду.
Владимир Кириченко
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Новости: Волейбол

FIVB – о проведении мужского ЧМ-2022 в России: «Спорт должен оставаться вне политики»
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