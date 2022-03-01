FIVB забрала у россии чемпионат мира

Международная федерация волейбола перенесет турнир в менее агрессивное место

Фото: FIVB

Международная федерация волейбола усилила санкции по отношению к россии в связи с военным вторжением на территорию Украины.

FIVB, которая ранее забрала у рф два этапа Лиги наций, лишила россию и права проведения чемпионата мира-2022 по волейболу. В федерации рассматривают вариант с переносом мирового первенства в другую страну или несколько стран, чтобы болельщики не лишились праздника волейбола.

Отметим, что еще за несколько дней до этого Польша, которая выиграла два последних турнира, предложила себя в качестве принимающей стороны.

Ранее FIFA и UEFA отстранили российские клубы от всех турниров.