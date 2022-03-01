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Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

FIVB забрала у россии чемпионат мира

Международная федерация волейбола перенесет турнир в менее агрессивное место
Волейбол
12:07
FIVB забрала у россии чемпионат мира
Фото: FIVB

Международная федерация волейбола усилила санкции по отношению к россии в связи с военным вторжением на территорию Украины.

FIVB, которая ранее забрала у рф два этапа Лиги наций, лишила россию и права проведения чемпионата мира-2022 по волейболу. В федерации рассматривают вариант с переносом мирового первенства в другую страну или несколько стран, чтобы болельщики не лишились праздника волейбола.

Отметим, что еще за несколько дней до этого Польша, которая выиграла два последних турнира, предложила себя в качестве принимающей стороны.

Ранее FIFA и UEFA отстранили российские клубы от всех турниров.

Олег Шумейко-младший
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чемпионат мира (волейбол)

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