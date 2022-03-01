Русский футбол – иди нах*й. UEFA и FIFA официально исключили все российские команды со всех турниров
FIVB забрала у россии чемпионат мира
Международная федерация волейбола перенесет турнир в менее агрессивное место
12:07
Фото: FIVB
Международная федерация волейбола усилила санкции по отношению к россии в связи с военным вторжением на территорию Украины.
FIVB, которая ранее забрала у рф два этапа Лиги наций, лишила россию и права проведения чемпионата мира-2022 по волейболу. В федерации рассматривают вариант с переносом мирового первенства в другую страну или несколько стран, чтобы болельщики не лишились праздника волейбола.
Отметим, что еще за несколько дней до этого Польша, которая выиграла два последних турнира, предложила себя в качестве принимающей стороны.
Ранее FIFA и UEFA отстранили российские клубы от всех турниров.
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