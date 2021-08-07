Франция, которая чудом вышла из группы, выиграла олимпийский турнир, обыграв в финале ОКР

Судьба золота определялась на тай-брейке

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Мужская сборная Франции по волейболу впервые в истории выиграла Олимпийские игры, победив в финале представителей Олимпийского комитета России – 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Франция чудом вышла из группы, выиграв только два матча из пяти (в одном из них были биты представители ОКР). Затем в четвертьфинале «трехцветные» сенсационно победили чемпионов мира сборную Польши, после чего ожидаемо прошли Аргентину и в финале в сложных пяти сетах одолели россиян.

Матч Франция – ОКР стал первым с 2000 года финалом Олимпиады, в котором сыграли две европейские сборные.

Бронзовые медали Токио-2020 завоевала сборная Аргентины, которая обыграла чемпионов Рио-2016 Бразилию.