Глава ФВУ Мельник: «Ажиотаж вокруг матча против России затмил бы даже президентские дебаты»

Уже сегодня смотрите на XSPORT матч 1/8 финала

Михаил Мельник / фото - ФВУ

Уже сегодня, 11 сентября, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы между Украиной и Россией. Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился своим мненим о встрече, которая пройдет в польском Гданске.

«Выступление сборной Украины на чемпионате Европы проходит по плану. Мы ставили задачу минимум выйти из группы и занять место не ниже третьего. Хотели даже быть вторыми, чтобы достался в плей-офф соперник попроще.

Но сыграем в 1/8 финала со сборной России. Соперник грозный, призер Олимпийских Игр. Но и мы не лыком шиты. Настраиваемся по-боевому. Однозначно. В нашем матче будет горячо. В нашей команде все все понимают. Кто бы ни был соперником, надо выходить и выигрывать, потому что задача у нас пройти эту стадию турнира. Ведь на чемпионат мира отбора не будет, а команды будут отбираться согласно рейтингу после чемпионата Европы. Поэтому нам надо выступить в Польше как можно лучше и пройти как можно дальше.

В Польше нас принимают хорошо. Краков красивейший город. Команда успела побывать на экскурсии. Атмосфера в коллективе отличная, дружеская. Кстати, в Гданьске, где состоится матч с россиянами, поляки наверняка будут болеть за Украину. По двум причинам. Во-первых, из-за «особой» любви поляков к россиянам, а также из-за того, что в четвертьфинале они наверняка для своей сборной хотят видеть в соперники Украину, а не Россию, которая является фаворитом. Но мы тоже хотим преподнести сюрприз и выиграть. Почему нет? В составе россиян нет Михайлова. Их сборная на Евро не такая сильная, как на Олимпиаде. Для нас это шанс. Это раньше Украину обыгрывали все, кому не лень. Сейчас команда играет лучше, глаз радуется. Для нас это уникальный шанс, хотя у России сильная сборная и сильная волейбольная школа. Но, возможно, звезды сойдутся, с нетерпением ждем этого матча. Напряжение высокое, но волнения нет. Думаю, ажиотаж уже приличный, у матча такая громкая вывеска и он затмил бы даже президентские дебаты».

Матч раунда плей-офф Евроволей-2021 Россия – Украина смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:30.