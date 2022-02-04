Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»

Фото: пресс-служба Локомотива

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков в послематчевом комментарии подвел итоги встречи пятого тура Лиги чемпионов с «Прометеем» (3:1):



В такой ситуации важно было, чтобы у нас был единение на площадке. Девушки подошли к матчу ответственно. Конечно же, могли лучше сыграть в защите, но, я думаю, будем работать в этом направлении, и будет только лучше.

«Прометей» сыграл достаточно неплохо, цепко. Где-то мы переиграли на блоке, заработав в два раза больше очков в этом компоненте, где-то увереннее сыграв в защите. Это как раз и привело к победе.