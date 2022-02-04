Первую дуэль России проиграли. «Прометей» показал зубы «Локомотиву», но сыпался в концовках
Главный тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего россиянкам удалось обыграть «Прометей»
Воронков доволен состоянием команды после вспышки коронавируса
10:24
Фото: пресс-служба Локомотива
Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков в послематчевом комментарии подвел итоги встречи пятого тура Лиги чемпионов с «Прометеем» (3:1):
Ссылаться на эпидемиологическую никакого смысла нет. Игры Лиги чемпионов подразумевают определенный регламент, поэтому наша задача была допустить по минимуму ошибок. Невзирая на то состояние, в которым мы сейчас находимся – кто-то вышел недавно после болезни. Какие-то взаимодействия были чуточку потеряны – январь выдался для нас непростым.
В такой ситуации важно было, чтобы у нас был единение на площадке. Девушки подошли к матчу ответственно. Конечно же, могли лучше сыграть в защите, но, я думаю, будем работать в этом направлении, и будет только лучше.
«Прометей» сыграл достаточно неплохо, цепко. Где-то мы переиграли на блоке, заработав в два раза больше очков в этом компоненте, где-то увереннее сыграв в защите. Это как раз и привело к победе.
Напомним, что из квартета A место в четвертьфинале ЛЧ застолбил «Девелопрес».
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