Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 2
Сегодня 24
Завтра 26
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс 97:107 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
Теннис (1 событие из 50) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
10:00 Бернарда Пера - Марта Костюк -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 5) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 0:1 Идёт
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 0:0 2-й тайм
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс 4:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз 4:1 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз 5:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис 5:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 3:0 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр 7:0 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 0:1 Идёт
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 129:140 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 109:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс 122:104 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 104:90 Окончен
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 107:90 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 108:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 98:107 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс 87:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 116:86 Окончен
Теннис (3 события из 40) показать все
ATP 2021 (Vienna, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
17:05 Стефанос Циципас - Григор Димитров 2:0 Окончен
19:05 Филипп Краинович - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:00 Бернарда Пера - Марта Костюк 0:2 Окончен
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Теннис (3 события из 51) показать все
ATP 2021 (St. Petersburg, Russia)
Календарь Таблица
Пари-матч
14:25 Марин Чилич - А. Рамос-Винолас -:- Запланирован
15:45 Адриан Маннарино - Карен Хачанов -:- Запланирован
WTA 2021 (Courmayeur, Italy)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Даяна Ястремская - Катерина Козлова -:- Запланирован

Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии

Петков недоволен, что на домашний матч пройдет без зрителей
Волейбол
18:26
Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии
Иван Петков / Фото: prometeyvc.com

Главный тренер «Прометея» Иван Петков поделился мнением о предстоящих играх финала квалификации Лиги чемпионов с швейцарским «Витеосом»:

Перед матчем Лиги чемпионов вы играли против одного из лидеров чемпионата Украины – «Орбиты». Насколько этот поединок был полезен вам в плане подготовки к еврокубку?

«Орбита» – хорошая, но молодая команда. Да, у них плотная подача, из-за чего нам важно было внимательно действовать на приеме. Также они агрессивно атаковали. Впрочем, класс наших волейболисток выше, и они умеют контролировать ход таких поединков. Потому перед матчами Лиги чемпионов важно встречаться именно с более опытными командами. В еврокубке же нам достался сильный соперник из Швейцарии, играющий в быстрый волейбол.

На что следует обратить внимание в играх против швейцарок?

У «Витеоса» хорошо организованные защита и блок. Можно сказать, что все игровые элементы на должном уровне. Нам будет тяжело, и это нормально. Мы ведь стремимся попасть в групповой этап сильнейшего европейского клубного турнира, где в каждом матче нужно демонстрировать высокий уровень игры и не терять концентрацию.

Известно, что домашний поединок ЛЧ, который состоится 4 ноября в Запорожье, пройдет без зрителей. Как вы можете это прокомментировать?

Когда на трибунах нет болельщиков – это плохо для всех видов спорта. Нужны люди, которые бы смотрели и поддерживали нашу команду. Будет непросто, потому что в Швейцарии наверняка ожидается полный зал.

Напомним, что в предыдущей стадии отбора чемпион Украины дважды обыграл лучшую команду Словении.

Трансляция матча «Витеос» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT+ и портале XSPORT.ua. Начало – 27 октября в 20:55.

Источник: prometeyvc.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Иван Петков «Прометей» (волейбол) Лига чемпионов (волейбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
Волейбол
18:18
Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов
Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов
Волейбол
14 октября 22:42
Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
Волейбол
14 октября 17:04
Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
Волейбол
14 октября 15:20
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
Волейбол
13 октября 22:46
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов. Квалификация. «Кальцит» – «Прометей». Видео трансляция на XSPORT+
Волейбол
13 октября 21:29

Новости: Волейбол

Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии
Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии
18:26
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
18:18
Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт ее убийства талибами
Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт ее убийства талибами
22 октября 21:19
Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети
Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети
22 октября 15:36
«Перуджа» Плотницкого выиграла второй матч кряду
«Перуджа» Плотницкого выиграла второй матч кряду
17 октября 22:37
Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов
Определился соперник «Прометея» в финале квалификации Лиги чемпионов
14 октября 22:42
Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
14 октября 17:04
Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
14 октября 15:20
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
13 октября 22:46
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» — «Днепр». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Белый Барс». Видео трансляция
20:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
27 октября 14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
27 октября 17:00
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 октября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
27 октября 20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
27 октября 21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
27 октября 21:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00