Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии
Петков недоволен, что на домашний матч пройдет без зрителей
18:26
Иван Петков / Фото: prometeyvc.com
Главный тренер «Прометея» Иван Петков поделился мнением о предстоящих играх финала квалификации Лиги чемпионов с швейцарским «Витеосом»:
Перед матчем Лиги чемпионов вы играли против одного из лидеров чемпионата Украины – «Орбиты». Насколько этот поединок был полезен вам в плане подготовки к еврокубку?
«Орбита» – хорошая, но молодая команда. Да, у них плотная подача, из-за чего нам важно было внимательно действовать на приеме. Также они агрессивно атаковали. Впрочем, класс наших волейболисток выше, и они умеют контролировать ход таких поединков. Потому перед матчами Лиги чемпионов важно встречаться именно с более опытными командами. В еврокубке же нам достался сильный соперник из Швейцарии, играющий в быстрый волейбол.
На что следует обратить внимание в играх против швейцарок?
У «Витеоса» хорошо организованные защита и блок. Можно сказать, что все игровые элементы на должном уровне. Нам будет тяжело, и это нормально. Мы ведь стремимся попасть в групповой этап сильнейшего европейского клубного турнира, где в каждом матче нужно демонстрировать высокий уровень игры и не терять концентрацию.
Известно, что домашний поединок ЛЧ, который состоится 4 ноября в Запорожье, пройдет без зрителей. Как вы можете это прокомментировать?
Когда на трибунах нет болельщиков – это плохо для всех видов спорта. Нужны люди, которые бы смотрели и поддерживали нашу команду. Будет непросто, потому что в Швейцарии наверняка ожидается полный зал.
Напомним, что в предыдущей стадии отбора чемпион Украины дважды обыграл лучшую команду Словении.
Трансляция матча «Витеос» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT+ и портале XSPORT.ua. Начало – 27 октября в 20:55.
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