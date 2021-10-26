Главный тренер «Прометея» накануне финала квалификации ЛЧ назвал сильные стороны чемпиона Швейцарии

Петков недоволен, что на домашний матч пройдет без зрителей

Иван Петков / Фото: prometeyvc.com

Главный тренер «Прометея» Иван Петков поделился мнением о предстоящих играх финала квалификации Лиги чемпионов с швейцарским «Витеосом»:



Перед матчем Лиги чемпионов вы играли против одного из лидеров чемпионата Украины – «Орбиты». Насколько этот поединок был полезен вам в плане подготовки к еврокубку?

«Орбита» – хорошая, но молодая команда. Да, у них плотная подача, из-за чего нам важно было внимательно действовать на приеме. Также они агрессивно атаковали. Впрочем, класс наших волейболисток выше, и они умеют контролировать ход таких поединков. Потому перед матчами Лиги чемпионов важно встречаться именно с более опытными командами. В еврокубке же нам достался сильный соперник из Швейцарии, играющий в быстрый волейбол.

На что следует обратить внимание в играх против швейцарок?

У «Витеоса» хорошо организованные защита и блок. Можно сказать, что все игровые элементы на должном уровне. Нам будет тяжело, и это нормально. Мы ведь стремимся попасть в групповой этап сильнейшего европейского клубного турнира, где в каждом матче нужно демонстрировать высокий уровень игры и не терять концентрацию.

Известно, что домашний поединок ЛЧ, который состоится 4 ноября в Запорожье, пройдет без зрителей. Как вы можете это прокомментировать?

Когда на трибунах нет болельщиков – это плохо для всех видов спорта. Нужны люди, которые бы смотрели и поддерживали нашу команду. Будет непросто, потому что в Швейцарии наверняка ожидается полный зал.

Напомним, что в предыдущей стадии отбора чемпион Украины дважды обыграл лучшую команду Словении.

Трансляция матча «Витеос» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT+ и портале XSPORT.ua. Начало – 27 октября в 20:55.