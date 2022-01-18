Без права на ошибку. Сегодня лидеры чемпионатов Украины «Прометей» и «Эпицентр» проведут решающие матчи в еврокубках
Главный тренер «Прометея»: «Нам нужно больше опыта на уровне Лиги чемпионов»
Петков заявил, что переизбыток эмоций не дает команде раскрыть свой потенциал
18:01
Фото: cev.eu
Главный тренер «Прометея» Иван Петков накануне матча четвертого тура волейбольной Лиги чемпионов против «Девелопреса» поделился с пресс-службой клуба воспоминаниями о первом матче (1:3) с лидером чемпионата Польши:
Нашей команде дальше будет немного проще в Лиге чемпионов. Потому что после квалификации она столкнулась с огромным количеством эмоций, что не позволило «Прометею» показать весь свой потенциал.
Нам нужно больше опыта на таком уровне. Мы провели хорошие матчи на евроарене. Это мощное развитие для команды. Нам не хватило немного для победы.
Матч «Девелопрес» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT. Начало – 18 января в 18:55.
Напомним, что Петков стал главным тренером женской сборной Украины.
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