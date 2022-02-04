Главный тренер «Прометея» рассказал, чего не хватило для победы над чемпионом России

Фото: пресс-служба Локомотива

Главный тренер «Прометея» Иван Петков в послематчевом интервью высказался о результате встречи пятого тура волейбольной Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:3):



Во всех играх, кроме второй с «Девелопресом», мы играли хорошо. Как бы печально это не было, но с этим нужно смириться. Нам нужно провести детальный анализ и работать над исправлением своих ошибок.

С коммуникацией в команде у нас все в порядке. Мы понимаем, что уровень команд в Лиге чемпионов – высокий. Нам нужно прибавлять. Я думаю, что со временем и приобретенным опытом, нам будет проще. Простите за такой результат, но это все, что я могу сказать на данный момент.

В глобальном плане я доволен игрой своей команды. Мы сражаемся за каждый матч, с эмоциями. Тактически тоже все на уровне. Не хватило атаки в важнейшие моменты.