Капитан «Прометея» рассказала, чего не хватило для победы над лидером группы Лиги чемпионов
Главный тренер «Прометея» возглавил сборную Украины
Ранее Петков на национальном уровне работал с Болгарией
12:07
Фото: cev.eu
Главный тренер «Прометея» Иван Петков стал новым наставником сборной Украины, сообщает пресс-служба
ФВУ.
Петков ранее возглавлял национальную команду Болгарии и в 2021-м выиграл с ней Золотую Евролигу, а также остановился на стадии 1/8 финала Евроволей. Аналогичного результата на чемпионате Европы по волейболу добилась и сборная Украины.
Напомним, что сегодня, 18 января, «Прометей» проведет четвертый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретится с «Девелопресом». Трансляцию матча «Девелопрес» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT. Начало – 18:55.
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