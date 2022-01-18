Главный тренер «Прометея» возглавил сборную Украины

Ранее Петков на национальном уровне работал с Болгарией

Фото: cev.eu

Главный тренер «Прометея» Иван Петков стал новым наставником сборной Украины, сообщает пресс-служба ФВУ.



Петков ранее возглавлял национальную команду Болгарии и в 2021-м выиграл с ней Золотую Евролигу, а также остановился на стадии 1/8 финала Евроволей. Аналогичного результата на чемпионате Европы по волейболу добилась и сборная Украины.

Напомним, что сегодня, 18 января, «Прометей» проведет четвертый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретится с «Девелопресом». Трансляцию матча «Девелопрес» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT. Начало – 18:55.