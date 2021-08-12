Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 5
Сегодня 21
Завтра 13
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:55 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини 2:0 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
23:15 Йоханна Конта - Элина Свитолина 2:1 Окончен
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - Яблонец 2:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Абердин - Брейдаблик 1:1 2-й тайм
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 2-й тайм
22:00 Партизан - Сочи 0:1 2-й тайм
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат 3*:2 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи 3:0 Окончен
20:00 Жальгирис - Мура 0:1 Окончен
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена 2:1 Окончен
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай 2:4 Окончен
21:45 Селтик - Яблонец 2:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС 3:4 Окончен
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова 0:1* Окончен
19:00 Мольде - Трабзонспор 1:1* Окончен
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол 1:0 Окончен
20:30 Базель - Уйпешт 4:0 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава 1:0 Окончен
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив 4:2 Окончен
21:00 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Окончен
21:45 Абердин - Брейдаблик 1:1 2-й тайм
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа 1:0 2-й тайм
22:00 Партизан - Сочи 0:1 2-й тайм
22:15 Осиек - ЦСКА София 1:1 Окончен 1-й тайм
Теннис (3 события из 35) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:30 Гаэль Монфис - Джон Мильман 2:1 Окончен
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Симона Халеп - Даниэлле Росе Коллинс 1:2 Окончен
19:15 Мария Саккари - Виктория Азаренко 1:2 Окончен
Футбол (8 событий из 8) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брентфорд - Арсенал -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Лорьян - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Бавария -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Валенсия - Хетафе -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 11) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Даниил Медведев - Джеймс Дакворт -:- Запланирован
03:20 Николай Басилашвили - Хуберт Гуркач -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
02:00 Онс Ябеур - Бьянка Ванесса Андрееску -:- Запланирован
03:15 Даниэлле Росе Коллинс - Джессика Пегула -:- Запланирован
18:00 Арина Соболенко - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы

Орлов определился с заявкой на Евроволей-2021
Волейбол
21:40
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Фото: facebook.com/V.Dubinsky

Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Владимир Орлов рассказал, кто вошел в состав четырнадцати спортсменок, которые выступят на чемпионате Европы-2021:

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская 

Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко

Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь 

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева

Напомним, что национальная команда завершила тренировочный сбор в Греции.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Орлов (волейбол) сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Волейбол
20:58
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Волейбол
4 августа 11:56
Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы
Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы
Волейбол
25 июля 22:50
Доигровщица сборной Украины: «Любому сопернику на чемпионате Европы можем дать бой»
Интервью
Доигровщица сборной Украины: «Любому сопернику на чемпионате Европы можем дать бой»
Волейбол
19 июля 13:12
Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021
Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021
Волейбол
15 июля 08:15

Новости: Волейбол

Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
21:40
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
20:58
Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы
Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы
17:37
Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы
Емельянчик и Попов проиграли стартовый матч на чемпионате Европы
11:31
Сестры Махно с первого места пробились в плей-офф чемпионата Европы
Сестры Махно с первого места пробились в плей-офф чемпионата Европы
07:57
Давидова и Лунина проиграли второй матч кряду на чемпионате Европы
Давидова и Лунина проиграли второй матч кряду на чемпионате Европы
11 августа 19:53
Сестры Махно победили Давидову и Лунину в украинском дерби на чемпионате Европы
Сестры Махно победили Давидову и Лунину в украинском дерби на чемпионате Европы
11 августа 15:52
Женская сборная США в матче за золото Олимпийских игр обыграла бразильянок
Женская сборная США в матче за золото Олимпийских игр обыграла бразильянок
Токио-2020
8 августа 09:25
Франция, которая чудом вышла из группы, выиграла олимпийский турнир, обыграв в финале ОКР
Франция, которая чудом вышла из группы, выиграла олимпийский турнир, обыграв в финале ОКР
Токио-2020
7 августа 18:12
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
30
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
12
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости