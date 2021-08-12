Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Орлов определился с заявкой на Евроволей-2021
21:40
Фото: facebook.com/V.Dubinsky
Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Владимир Орлов рассказал, кто вошел в состав четырнадцати спортсменок, которые выступят на чемпионате Европы-2021:
Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина
Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская
Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко
Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь
Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева
Напомним, что национальная команда завершила тренировочный сбор в Греции.
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