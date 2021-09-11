Игрок «Зенита» – о матче с Украиной в 1/8 финала Евроволей: «Уверен на 100%, что на площадке ребята о политике вообще не думают»
Игрок сборной России: «Для меня будет дико, если кто-то начнет призывать выпрыгивать из трусов только из-за того, что игра – с Украиной»
Артем Вольвич – о предстоящем матче 1/8 финала Евроволей
13:37
Артем Вольвич / Фото - FacebookЦентральный блокирующий сборной России Артем Вольвич прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Евроволей против команды Украины.
С украинскими волейболистами общаетесь?
«В Казани с нами играли Тема Смоляр, Володя Мельник. Да никто даже не вспоминал, откуда они! У нас были абсолютно нормальные и рабочие диалоги, хорошие человеческие отношения. Мы могли говорить на любые темы, иногда заходила речь и про политику. Но без каких-либо претензий и уж тем более агрессии друг к другу. Сейчас какие-то люди будут искать подтекст в нашем матче. Возможен двойной ажиотаж. Но лично для меня это просто важная игра с очень хорошей командой. И за малейшую расслабленность нас могут наказать. Думать надо именно об этом. А так россияне играют в украинском чемпионате, украинцы – в российском. Просто не понимаю, в чем тут может быть проблема. Вот вы говорите, что огромный ажиотаж по поводу предстоящего матча. Наверное, все ждали, когда Россия и Украина сойдутся на спортивной арене. И теперь, когда это стало неизбежно, пошла политическая накрученность».
Возможно ли такое, что спорт приведет к потеплению отношений? Люди увидят, что российские и украинские спортсмены абсолютно нормально общаются, не испытывают друг к другу никакого негатива.
«Я бы этого очень хотел. Если спорт приведет к оттепели, это будет круто. Мы действительно нормально коммуницируем, уважаем друг друга. Было бы здорово, если бы это стало каким-то примером. Если хотя бы чуть-чуть это изменит ситуацию в лучшую сторону, будет отлично. Но опять же – блин, да это просто матч. Классный матч. Потому что это уже плей-офф чемпионата Европы. У нас хорошая команда, у Украины тоже. Все знают Яна Ерещенко, Олега Плотницкого, Дмитрия Теременко, Юрия Семенюка. Матч будет интересный. И рассматривать его нужно с точки зрения волейбола. Для меня будет дико, если кто-то начнет призывать выпрыгивать из трусов только из-за того, что игра – с Украиной. Это плей-офф большого турнира! И мы в каждой игре выходим с запредельным настроем».
Поединок Украина – Россия состоится 11 сентября в польском Гданьске. Начало – в 18.30.
Трансляцию матча Украина – Россия смотрите на XSPORT.
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