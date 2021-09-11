Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией
Игрок «Зенита» – о матче с Украиной в 1/8 финала Евроволей: «Уверен на 100%, что на площадке ребята о политике вообще не думают»
Дмитрий Пашицкий оценил уровень игры подопечных Крастиньша
13:10
Дмитрий Пашицкий / Фото - vczenit-spb.ruЦентральный блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата Европы между Россией и Украиной.
У какой команды больше шансов на победу в этом матче?
«У России, у наших ребят шансов больше, но я очень приятно удивлен украинской сборной. Они показывают отличный волейбол, поэтому, я думаю, будет очень интересная игра, но все же я предпочтение отдал бы нашим игрокам».
Как думаете, могут ли быть политические акции до матча или во время, игра еще и в Польше проходит?
«Я уверен на 100%, что все ребята, что из Украины, что из России, на площадке вообще о политике не думают. У них единственное в голове будет «Как бы получше сыграть и выиграть». Может быть, будут провокации, все-таки в Польше это происходит. Но, отыграв в этой стране, за все года у меня никогда не было ни одной ситуации, чтобы я столкнулся с какой-то российской дискриминацией».
«Я уверен, что на площадке не будет ничего, за площадкой, возможно будут провокации. Да, и не забывайте, что у нас с Олимпиады Алексей Спиридонов подлил масло в огонь. В плане игры, именно на площадке, думаю, никакой политической подоплеки не будет».
Отметим, что Пашицкий родился в Киеве, защищал цвета сборной Эстонии, а в 2020 году получил российское гражданство.
Напомним, сборная Украины проиграла действующим чемпионам мира Польше в заключительном матче группового этапа Евроволей.
Поединок Украина – Россия состоится 11 сентября в польском Гданьске. Трансляцию матча Украина – Россия смотрите на XSPORT.
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