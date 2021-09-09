Стало известно время начала матча Украина – Россия

Также определилось, когда стартуют три других матча 1/8 финала





Четыре пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу получили даты и время матчей. Все игры состоятся в Гданьске (Польша).



Сборная Украины сыграет с Россией 11 сентября о 18:30 (по Киеву).

Расписание остальных матчей:

11 сентября. 21:30. Польша – Финляндия

12 сентября. 18:30. Нидерланды – Португалия

12 сентября. 21:30. Сербия – Турция

Напомним, ранее российский эксперт заявил, что сборная Украины может составить конкуренцию России.



