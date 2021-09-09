Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Стало известно время начала матча Украина – Россия
Также определилось, когда стартуют три других матча 1/8 финала
16:50
Четыре пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу получили даты и время матчей. Все игры состоятся в Гданьске (Польша).
Сборная Украины сыграет с Россией 11 сентября о 18:30 (по Киеву).
Расписание остальных матчей:
11 сентября. 21:30. Польша – Финляндия
12 сентября. 18:30. Нидерланды – Португалия
12 сентября. 21:30. Сербия – Турция
Напомним, ранее российский эксперт заявил, что сборная Украины может составить конкуренцию России.
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