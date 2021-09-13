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Известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы

Матчи пройдут 14 и 15 сентября

Волейбол
13 сентября 22:49
Известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы
Фото: CEV

После сегодняшних матчей чемпионата Европы между Словенией и Хорватией, Францией и Чехией, стали известны все четвертьфинальные пары.

Все пары 1/4 финала чемпионата Европы:

14 сентября. Польша – Россия

14 сентября. Нидерланды – Сербия

15 сентября. Чехия – Словения

15 сентября. Италия – Германия

Напомним, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде России.

Карен Агабекян
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Теги

Сборная России (волейбол) сборная Польши (волейбол) сборная Сербии (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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