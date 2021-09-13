Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
Известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы
Матчи пройдут 14 и 15 сентября
13 сентября 22:49
Фото: CEV
После сегодняшних матчей чемпионата Европы между Словенией и Хорватией, Францией и Чехией, стали известны все четвертьфинальные пары.
Все пары 1/4 финала чемпионата Европы:
14 сентября. Польша – Россия
14 сентября. Нидерланды – Сербия
15 сентября. Чехия – Словения
15 сентября. Италия – Германия
Напомним, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде России.