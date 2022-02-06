Плотницкий с «Перуджей» завоевал победу над триумфаторами еврокубка
«Калашников». Капитан сборной Украины продлил контракт с итальянским грандом
Плотницкий останется в «Перудже» до 2024-о года
06 февраля 22:24
Фото: cev.eu
Капитан сборной Украины и доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий продлил контракт с итальянским грандом.
Соглашение украинца с «дьяволами» рассчитано до 2024-о года. Хайлайты Плотницкого в составе лидера чемпионата Италии:
Oleeeeeeeh 2024 #goSir #BlockDevils #volleyball #OP2024 pic.twitter.com/r7iRiRQZDM— Sir Safety Perugia Volley Club (@SIRVolleyPG) February 6, 2022
Ecco dove sarà Oleh Plotnytskyi il prossimo anno….— Sir Safety Perugia Volley Club (@SIRVolleyPG) February 6, 2022
A Perugia! #goSir #BlockDevils #volleyball #OP2024 pic.twitter.com/fBkH9Wznth
Напомним, что в третьем туре Лиги чемпионов украинец сыграл на позиции либеро и стал MVP.
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