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«Калашников». Капитан сборной Украины продлил контракт с итальянским грандом

Плотницкий останется в «Перудже» до 2024-о года
Волейбол
06 февраля 22:24
«Калашников». Капитан сборной Украины продлил контракт с итальянским грандом
Фото: cev.eu

Капитан сборной Украины и доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий продлил контракт с итальянским грандом.

Соглашение украинца с «дьяволами» рассчитано до 2024-о года. Хайлайты Плотницкого в составе лидера чемпионата Италии:

Напомним, что в третьем туре Лиги чемпионов украинец сыграл на позиции либеро и стал MVP.

Олег Шумейко-младший
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