Петков рассказал о сильных сторонах следующего соперника «Прометея» в Лиге чемпионов
Капитан «Прометея»: «Каждый соперник в Лиге чемпионов серьезный, но все нам по зубам»
Анисова уверена, что «Девелопрес» можно побеждать
14:42
Богдана Анисова / Фото: cev.eu
Капитан «Прометея» Богдана Анисова дала комментарий пресс-службе
клуба о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Девелопресом»:
Готовимся только самыми позитивными эмоциями. Настрой боевой, по-другому никак. Каждый соперник в Лиге чемпионов серьезный. На каждого надо настраиваться. Я думаю, что получится очень яркая и красивая игра. Мы постараемся сделать что должны – выиграть.
У соперника достаточно много легионеров, они выиграли Суперкубок Польши у «Хемика». Достаточно серьезный соперник, но все по зубам. С одной стороны календарь приятный – до Нового Года все матчи дома играем. Да, в Запорожье, но это тоже наша домашняя площадка. Это здорово, что до января играем в комфортным для нас условиях. Но с другой стороны мы потом в январе все играем на выезде, поэтому очень двоякая ситуация.
Напомним, что ранее «Прометей» выиграл Суперкубок Украины.
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