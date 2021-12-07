Капитан «Прометея»: «Каждый соперник в Лиге чемпионов серьезный, но все нам по зубам»

Богдана Анисова / Фото: cev.eu

Капитан «Прометея» Богдана Анисова дала комментарий пресс-службе клуба о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Девелопресом»:



У соперника достаточно много легионеров, они выиграли Суперкубок Польши у «Хемика». Достаточно серьезный соперник, но все по зубам. С одной стороны календарь приятный – до Нового Года все матчи дома играем. Да, в Запорожье, но это тоже наша домашняя площадка. Это здорово, что до января играем в комфортным для нас условиях. Но с другой стороны мы потом в январе все играем на выезде, поэтому очень двоякая ситуация.