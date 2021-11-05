Капитан «Прометея» прокомментировала исторический выход клуба в основу Лиги чемпионов

Чемпион Украины впервые в истории сыграет в групповом этапе самого престижного еврокубка

Анисова в атаке / Фото: cev.eu

Капитан «Прометея» Богдана Анисова поделилась эмоциями с пресс-службой клуба после выхода в основной раунд Лиги чемпионов:



В первой партии сыграли не очень хорошо – много допустили своих ошибок. Но потом собрались, и сделали то, что должны были. Я уже имею опыт игры в Лиге чемпионов. Для нашей команды выход в групповой этап – большое достижение. Нас всех для этого собрали в «Прометее», и мы большие молодцы. Очень рада, что нам удалось этого добиться.

В квартете A чемпион Украины сыграет с лучшими командами России и Германии «Локомотивом» и «Дрезденом», а также вице-чемпионом Польши «Девелопресом».

Отметим, что «Прометей» стал вторым клубом из Украины, который квалифицировался в основной раунд Лиги чемпионов – в сезоне 2019/20 в группу самого престижного еврокубка пробивался «Химик».