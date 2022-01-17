Домашний матч «Прометея» в Лиге чемпионов – перенесен
Капитан «Прометея» рассказала, чего не хватило для победы над лидером группы Лиги чемпионов
18 января смотрите на XSPORT второй матч чемпиона Украины с «Девелопресом»
22:24
Фото: cev.eu
Капитан «Прометея» Богдана Анисова накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Девелопресом» рассказала в интервью пресс-службе клуба, чего не хватило для победы в первом матче с вице-чемпионками Польши:
Не хватило веры в себя, наверное. Все-таки когда ты играешь – проигрываешь, проигрываешь, проигрываешь – уверенности в себе больше всего не хватило, скорее всего. Не поверили в то, что мы их можем обыграть, хотя мы тогда одну партию выиграли. И в первой партии тоже вели. Просто не хватило веры в то, что мы можем победить.
Матч «Девелопрес» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT. Начало – 18 января в 18:55.
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