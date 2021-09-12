Виецкий: «Могли обыгрывать сборную России»
Капитан сборной России: «Украина нам помогла большим количеством ошибок»
Игорь Кобзарь отметил большое количество неподач у подопечных Угиса Крастинша
12 сентября 18:00
Фото: eurovolley.cev.eu
Капитан сборной России Игорь Кобзарь рассказал, за счет чего удалось победить Украину в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2021. Слова игрока приводит пресс-служба Федерации волейбола России:
«Пожалуй, наш сегодняшний ключ к победе – это количество ошибок, у нас их было меньше. Со стороны Украины было много неподач, тем самым они нам, конечно, помогли.
Третий сет был напряженным, здорово, что удалось выиграть. В психологическом плане сложно, так как в роли фаворита всегда думаешь о том, что у тебя нет права на ошибку и это сковывает. Рад, что дальше уже будут матчи без этих мыслей».
Комментарий капитана сборной Украины.
Украина проиграла, однако впервые в истории личных противостояний сумела взять сет у России.