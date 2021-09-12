Капитан сборной России: «Украина нам помогла большим количеством ошибок»

Фото: eurovolley.cev.eu

Капитан сборной России Игорь Кобзарь рассказал, за счет чего удалось победить Украину в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2021. Слова игрока приводит пресс-служба Федерации волейбола России:

Третий сет был напряженным, здорово, что удалось выиграть. В психологическом плане сложно, так как в роли фаворита всегда думаешь о том, что у тебя нет права на ошибку и это сковывает. Рад, что дальше уже будут матчи без этих мыслей».