Капитан сборной Украины Плотницкий стал MVP в матче «Перуджи» с победителем еврокубка

«Дьяволы» возглавляют турнирную таблицу Суперлиги

Фото: пресс-служба Перуджи

«Перуджа» Олега Плотницкого завоевала пятую кряду победу в итальянской Суперлиге, победив «Милан».



Капитан сборной Украины начал матч с победителями Challenge Cup в квадрате, но сумел стать MVP. Плотницкий в первых сетах выход на усиление подачи, а в третьем, который стал последний, заменил Мэттью Андерсона. Находясь на площадке Олег набрал очки во всех возможных элементах (2 в атаке, 1 на блоке и 5 на подаче).

Итальянская Суперлига. Мужчины

«Перуджа» – «Милан» 3:0 (25:20, 25:19, 25:12)

«Перуджа» осталась последней командой, которая еще не проигрывала в чемпионате Италии. У «дьяволов» максимальные 15 очков в пяти встречах.