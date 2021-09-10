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Капитан сборной Украины претендует на звание лучшего игрока группы А чемпионата Европы
Олег Плотницкий помог «сине-желтым» во второй раз кряду выйти в плей-офф Евроволей
12:11
Фото: eurovolley.cev.eu
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий участвует в голосовании на звание лучшего игрока группы А чемпионата Европы-2021.
24-летний доигровщик помог «сине-желтым» выйти с третьего места в плей-офф Евроволей, где украинцы сыграют против России.
Помимо Плотницкого, на звание лучшего игрока сикстета претендуют: Урош Ковачевич (Сербия), Петр Новаковский (Польша), Мигел Таварес (Португалия).
Напомним, матч Украина – Россия покажет XSPORT.
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