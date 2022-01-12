Капитан сборной Украины сыграл на новой позиции и сразу стал MVP в Лиге чемпионов

Плотницкий с «Перуджей» выиграл третий матч в Лиге чемпионов кряду

Плотницкий с наградой / Фото: cev.eu

Третий тур Лиги чемпионов по волейболу уже полностью ощутил возвращение коронавируса. Перенесены четыре матча группового этапа, засчитан «технарь» «Марибору» против российкого «Локомотива».



А те игры, которые все же проходят, также заставляют тренеров изрядно попотеть. Во встрече «Перуджи» Олега Плотницкого против «Фенербахче» Николе Грбичу пришлось проводить ротацию. Благо, в последний момент с негативным тестом был допущен основной связующий Симоне Джанелли.

Вот только с позицией либеро все было в разы хуже, так что закрывать ее пришлось капитану сборной Украины. К счастью для итальянского гранда, Плотницкий является одним из лучших доигровщиков в игре в защите и на приеме. Усилия украинца оценили сполна – после победы «всухую» (хоть и с небольшим перевесом в каждой из партий) именно ему вручили награду MVP.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й раунд

«Фенербахче» – «Перуджа» 0:3 (24:26, 25:27, 22:25)

Отметим, что это третья победа кряду в ЛЧ для «дьяволов».