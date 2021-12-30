Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 24
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Челси - Брайтон 1:1 Окончен
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия 1:0 Отменен
23:30 Словакия - Россия 1:0 Отменен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда

«Перуджа» завоевала девятую кряду победу
Волейбол
18:24
Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда
Фото: Perugia

Доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий стал MVP матча итальянской Суперлиги с «Вероной».

Капитан сборной Украины стал самым результативным игроком матча – 18 очков (11 в атаке, 5 на подаче и 2 на блоке). Также Плотницкий выдал еще и яркий момент с тремя эйсами кряду.

Суперлига. Италия

«Перуджа» – «Верона» 3:0 (25:20, 25:20, 25:18)

В прошлом туре чемпионата Италии Плотницкий отметился идентичными показателями результативности.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Плотницкий Перуджа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
Волейбол
26 декабря 22:51
Плотницкий помог «Перудже» взять реванш у «Чивитановы» за поражение в финале чемпионата Италии
Плотницкий помог «Перудже» взять реванш у «Чивитановы» за поражение в финале чемпионата Италии
Волейбол
19 декабря 22:37
Плотницкий: «Украинский и итальянский чемпионаты – это два разных мира»
Плотницкий: «Украинский и итальянский чемпионаты – это два разных мира»
Волейбол
13 декабря 18:19
Капитан сборной Украины выдал яркий перформанс в чемпионате Италии
Капитан сборной Украины выдал яркий перформанс в чемпионате Италии
Волейбол
07 декабря 11:41
«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира
«Перуджа» Плотницкого стартовала в ЛЧ с победы над вице-чемпионами турнира
Волейбол
03 декабря 08:03

Новости: Волейбол

Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда
Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда
18:24
18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
26 декабря 22:51
Наставник «Прометея»: «Лига чемпионов – лучший уровень в мире, нам нужен опыт»
Наставник «Прометея»: «Лига чемпионов – лучший уровень в мире, нам нужен опыт»
23 декабря 11:41
«Прометей» дважды вел по сетам, но уступил «Дрезднеру» в Лиге чемпионов
«Прометей» дважды вел по сетам, но уступил «Дрезднеру» в Лиге чемпионов
22 декабря 21:33
Дудник: «Надеюсь, мы возьмем «Дрезднер» силой, опытом и желанием»
Дудник: «Надеюсь, мы возьмем «Дрезднер» силой, опытом и желанием»
22 декабря 15:39
Лига чемпионов. «Прометей» — «Дрезднер». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Прометей» — «Дрезднер». Видео трансляция
22 декабря 15:04
«Локомотив» потерпел первое поражение в женской Лиге чемпионов
«Локомотив» потерпел первое поражение в женской Лиге чемпионов
21 декабря 22:10
В «Химике» три месяца не получают зарплату, а с января баскетбольная и волейбольная команды могут исчезнуть
В «Химике» три месяца не получают зарплату, а с января баскетбольная и волейбольная команды могут исчезнуть
21 декабря 08:58
Завершился клубный чемпионат мира. В финале встретились лучшие клубы Европы – проиграл недавний рекордсмен
Завершился клубный чемпионат мира. В финале встретились лучшие клубы Европы – проиграл недавний рекордсмен
20 декабря 14:02
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости