18 очков Плотницкого помогли «Перудже» добыть восьмую победу кряду
Капитан сборной Украины выдал яркий матч в составе итальянского гранда
«Перуджа» завоевала девятую кряду победу
18:24
Фото: Perugia
Доигровщик «Перуджи» Олег Плотницкий стал MVP матча итальянской Суперлиги с «Вероной».
Капитан сборной Украины стал самым результативным игроком матча – 18 очков (11 в атаке, 5 на подаче и 2 на блоке). Также Плотницкий выдал еще и яркий момент с тремя эйсами кряду.
Суперлига. Италия
«Перуджа» – «Верона» 3:0 (25:20, 25:20, 25:18)
MVP— Sir Safety Perugia Volley Club (@SIRVolleyPG) December 29, 2021
18 Points
5 Ace
2 Monster Blocks
Unbelievable Oleh #goSir #BlockDevils #volleyball #SuperLega pic.twitter.com/NE2l4W2C1t
В прошлом туре чемпионата Италии Плотницкий отметился идентичными показателями результативности.
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