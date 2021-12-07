Капитан сборной Украины выдал яркий перформанс в чемпионате Италии

Плотницкий стал лучшим блокирующий в матче с «Вибо-Валентией»

Плотницкий в атаке / Фото: пресс-служба Перуджи

«Перуджа» Олега Плотницкого в трех сетах добыла победу над «Вибо Валентией» в итальянской Суперлиге.



Капитан сборной Украины в первых двух сетах эпизодами появлялся в игре, а в заключительном сете вышел со старта. Доигровщик сыграл нехарактерный для себя матч – выдал не лучшие цифры в атаке и на приеме, но вот в одном из самых слабых элементов в своем арсенале (по мнению самого игрока) Плотницкий был лучшим на площадке – поставил четыре блока.

Чемпионат Италии. Регулярный чемпионат

«Перуджа» – «Вибо Валентия» 3:0 (25:21, 25:22, 25:13)

Напомним, что «дьяволы» в новом розыгрыше Лиги чемпионов стартовали с победы над вице-чемпионом турнира.