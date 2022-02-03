Хлопнуть напоследок дверью и лишить чемпиона России Лиги чемпионов. Превью матча «Прометей» – «Локомотив»

Украинский клуб попробует показать зубы

Фото: cev.eu

Сегодня, 3 февраля, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют украинский «Прометей» и российский «Локомотив». В связи с напряженной политической ситуацией матч пройдет на нейтральной территории – номинально домашняя встреча «Прометея» организована в Стамбуле, Турция, на Burhan Felek Voleybol Salonu ISTANBUL. Эта арена является домашней для топов турецкого волейбола – «Фенербахче» и «Галатасарая».



С турнирной точки зрения игра важна только для железнодороженок – еще одно поражение может стоить им шанса пробиться в 1/4 финала ЛЧ. Виной тому поражение в прошлом матче от «Дрезднера» – российский коллектив не сумел справиться с потерей ведущих игроков, а также главного тренера из-за коронавируса, и немецкому клубу. «Обескровленные» – именно с таким заглавием вышел итог того матча на официальном сайте «Локомотива».

Фото: cev.eu

До «Прометея» зараза пока не добралась. Надеемся, что не сглазим. Для чемпиона Украины дебют в основе самого престижного еврокубка выдается неоднозначным – нельзя назвать ни одной игры, отданной без боя, но вот некоторая недосказанность есть. Многие партии отдаются в концовках – самом важном моменте сета. Не хватает то ли концентрации на полный игровой отрезок, то ли ментально подсаживаются.

Так что для коллектива из Слобожанского оставшиеся встречи с «Локо» и «Дрезднером» – финальный аккорд. Возможность завершить историю на хорошей ноте, напоследок хлопнуть дверью.

Предыдущая встреча команд завершилась победой «всухую» от чемпиона России. Представительницы Калининграда выдали не лучший матч, и давали много шансов минимум перевести игру в четыре партии, но «Прометею» воспользоваться предоставленными возможностями не удалось.

Фото: cev.eu

В чемпионате России последний матч «Локомотив» провел еще 12 января. Матч 29 января против лидера Суперлиги «Динамо-Ак Барса» за Суперкубок России был перенесен, так что первая игра всех ведущих игроков после перенесенного коронавируса будет как раз с «Прометеем». Посмотрим, в каком состоянии вернутся на площадку Юлия Бровкина, Ирина Воронкова и остальные лидеры коллектива.

«Прометей» же подходит к игре с 15:0 после трех игр третьего раунда Кубка Украины и двух встреч Суперлиги. Все больше игрового времени последний новичок получает Юлия Герасимова, и, возможно, уже в предстоящей встрече состоится ее дебют в Лиге чемпионов-2021/22.

В первом матче основным действующим лицом украинского коллектива была Хэйди Казанова, которая редко опускается ниже своего высокого уровня. Можно отметить и Адору Анае, которая присоединилась к «Прометею» только к третьему матчу ЛЧ. На подаче американки команда из Слобожанского набирает много брейковых очков, это может стать одним из ключевых моментов в игре с «Локо», у которых и в первом матче в приеме были проблемы, а кондиции после болезни могут быть и еще хуже.

Фото: СК Прометей

Трансляция матча «Прометей» – «Локомотив» пройдет на телеканале XSPORT. Начало – 18:00.