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Кодола: «Приложим все усилия, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы»

В группе D Евроволей-2021 сборная Украины вновь встретится со Швецией
Волейбол
08:52
Кодола: «Приложим все усилия, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы»
Надежда Кодола / Фото: eurovolley.cev.eu

Капитан женской сборной Украины Надежда Кодола прокомментировала результаты жеребьевки Евроволей-2021:

Думаю, у нас непростая группа! Хорошие соперники и списывать кого-то или недооценивать мне не хочется! Есть шанс выйти из группы! Все будет зависеть только от нашей игры, и я думаю, мы приложим максимум усилий, чтобы выйти из группы.

Как отреагировали на то, что снова придется сыграть со Швецией?

Абсолютно нормально. Будет легче в плане подготовки к их игры.

На первый взгляд, кто фаворит нашей группы?

Я думаю, сборная Турции.

Напомним, что сборная Украины попала в группу D чемпионата Европы-2021, в которой сыграет с Румынией, Турцией, Нидерландами, Финляндией, а также Швецией, с которой наша национальная команда дважды встречалась (0:3, 2:3) в квалификации к Евроволею-2021.

Напомним, что в конце мая женская сборная Украины сыграет в Золотой Евролиге.

29 мая Украину ожидает встреча со сборной Словакии. Видео трансляция матча Словакия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.

30 мая сборная Украины встретится с командой Болгарии. Видео трансляция матча Украина – Болгария пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.

Источник: volleyball.ua Олег Шумейко-младший
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чемпионат Европы-2021 по волейболу Надежда Кодола

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