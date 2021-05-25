Кодола: «Приложим все усилия, чтобы выйти из группы на чемпионате Европы»
Капитан женской сборной Украины Надежда Кодола прокомментировала результаты жеребьевки Евроволей-2021:
Думаю, у нас непростая группа! Хорошие соперники и списывать кого-то или недооценивать мне не хочется! Есть шанс выйти из группы! Все будет зависеть только от нашей игры, и я думаю, мы приложим максимум усилий, чтобы выйти из группы.
Как отреагировали на то, что снова придется сыграть со Швецией?
Абсолютно нормально. Будет легче в плане подготовки к их игры.
На первый взгляд, кто фаворит нашей группы?
Я думаю, сборная Турции.
Напомним, что сборная Украины попала в группу D чемпионата Европы-2021, в которой сыграет с Румынией, Турцией, Нидерландами, Финляндией, а также Швецией, с которой наша национальная команда дважды встречалась (0:3, 2:3) в квалификации к Евроволею-2021.
Напомним, что в конце мая женская сборная Украины сыграет в Золотой Евролиге.
29 мая Украину ожидает встреча со сборной Словакии. Видео трансляция матча Словакия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.
30 мая сборная Украины встретится с командой Болгарии. Видео трансляция матча Украина – Болгария пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.
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