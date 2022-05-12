Колишній гравець «Газпром-Югри» Ковальов: «Агресія, терор і звірства що чиняться російською армією не мають місця у сучасному світі»

Гравець збірної України розповів, чому не зміг відразу ж розірвати контракт з клубом

Ілля Ковальов / Фото - volleyball.ua

Догравальник збірної України Ілля Ковальов був одним з тих, хто станом на 24 лютого, день повномасштабного вторгнення росії, перебував на контракті в російського клубу. В коментарі прес-службі Федерації волейболу України Ковальов пояснив, чому не зміг відразу ж покинути «Газпром-Югру»:

«Про початок війни дізнався вранці з інтернету, одразу зателефонували родичам. Напередодні у команди вже було заплановано тривалий виїзд у ці дні на два тури одразу. Ситуація була неординарна, тож поїхав із командою, як планувалося. Вийшов на матч 28 числа, після чого, обговоривши з керівництвом розірвання контракту, домовилися, що припиняю грати вже з наступного матчу. Розірвання контракту затяглося, оскільки команда відразу ж виїхала в інше місто на наступну гру, як я вже сказав раніше. Президент клубу, він же головний тренер, також був з нами. Всі офіційні папери можна було оформити лише в Сургуті, тому довелося чекати на повернення всіх з ігор, виїзд зайняв близько тижня. По приїзду минуло ще кілька днів, перш ніж ми владнали все з документами. Паралельно був на зв'язку з агентом, удалося знайти варіант у Франції. Тоді й почали збиратися та шукати варіанти вильоту із росії. Вже на той момент з авіасполученням було важко, тому пошук квитків зайняв чимало часу. У результаті, у нас було 5 перельотів. Моє ставлення до війни, яку розв’язала на нашій землі російська федерація, звичайно, різко негативне. Агресія, терор і звірства що чиняться російською армією на чолі із владою не мають місця у сучасному світі, тим паче, в Україні. Увесь період з початку війни наші рідні знаходились вдома, намагаємось підтримувати їх, наскільки це можливо. Зі свого боку, будемо захищати Україну на спортивних аренах. Я вірю у ЗСУ та впевнений, що дуже скоро ми переможемо та спільними зусиллями відбудуємо нашу Україну!»

Нагадаємо, український чемпіон Європи і світу вибачився перед Україною і її захисниками за те, що їздив на змагання в росію.