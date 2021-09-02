Крастиньш: «Сделаем все, чтобы не разочаровать болельщиков»

Матчи сборной Украины на Евроволей-2021 смотрите на XSPORT

Фото: facebook.com/fvu.in.ua

Главный тренер сборной Украины Угис Крастиньш ответил на несколько вопросов, касательно предстоящих матчей национальной команды на Евроволей-2021.

Есть оперативная информация из стана соперников?

Да. Но подробно будем изучать ее в зависимости от оппонента в каждом следующем матче. Начали, понятно, из Греции, посмотрели видео ее последних контрольных матчей. Ну, что я могу сказать: Греция – как Греция. Манера ее игры ничем особенным не отличается. Хотя в ее составе несколько интересных исполнителей. В частности, связующий и доигровщик ...

За вас будет болеть вся волейбольная Украины. Она верит, что сейчас наша сборная является очевидно более мощной и более конкурентной чем в 2019 году. Соответственно, ожидает от вас еще более лучших результатов ...

Мы это знаем и, забегая наперед, выражаем искреннюю благодарность всем тем, кто в нас верит и горячо за нас болеет! Поверьте, мы это чувствуем, где бы ни находились. Поэтому, не сомневайтесь, обязательно сделаем все и даже больше, чтобы наших болельщиков своей игрой не разочаровать.

Все матчи сборной Украины на чемпионате Европы покажет XSPORT.

Евроволей-2021 стартовал накануне с сенсационной победы Латвии над Эстонией. Украина дебютный матч проведет 2 сентября против Греции.



