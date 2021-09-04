Либеро сборной Украины: «В матче с Сербией счет мог бы быть 3:0 в нашу пользу»

Денис Фомин рассказал, чего «сине-желтым» не хватило в противостоянии с чемпионами Европы

Фото: facebook.com/fvu.in.ua

Либеро сборной Украины Денис Фомин оценил выступление команды в матче группового этапа чемпионата Европы против Сербии (0:3).

Как вам матч против чемпионов Европы?

Это просто очередной соперник, которого мы уважаем! Основная часть настроя лежала на собственную игру. Мы уже сталкивались с чемпионами Европы на турнире в Запорожье, где нам удалось одержать победу. Последняя игра, по моему мнению, была равной! Мы ее проиграли 0: 3, но счет легко мог быть таким же и в противоположную сторону. Играем дальше, стараемся показать свою лучшую игру! Спасибо всем, болеющие за нас!

Первые два сета завершились со счетом «больше-меньше». Чего нашей команде не хватило в решающих моментах?

Не могу сказать, что чего-то не хватило. Они нас обыграли на данный момент, они молодцы!

Какое сейчас настроение в команде?



Все переосмысливают, что случилось, так как счет мог бы быть кардинально другим. Каждый делает анализ своих действий для дальнейшего лучшего выступления и с улыбкой, с позитивом готовимся к следующим играм.

Кстати, о следующей игре. Наш соперник – сборная Португалии, которая вчера обыграла Бельгию, а в стартовом матче Евроволей выиграла сет у Польши. Вчера вы могли немного подсмотреть за португальцами. Уже есть какие-то мысли о команде?

Да, команда сплоченная, опытная, играет в грамотный, технический волейбол. Будем разбирать, искать слабые стороны, чтобы обыграть и порадовать наших болельщиков!

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После двух туров Украина занимает четвертое место в группе, имея в своем активе два очка за победу над Грецией.