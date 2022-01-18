Главный тренер «Прометея» возглавил сборную Украины
Лига чемпионов. «Девелопрес» — «Прометей». Видео трансляция
Смотрите матч Лиги чемпионов в прямом эфире на XSPORT
12:18
Фото - championsleague.cev.eu
Во вторник, 18 января, «Прометей» проведет гостевой матч четвертого тура группового раунда волейбольной Лиги чемпионов, в котором сыграет против польского «Девелопреса».
Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:00. Комментаторы: Александр Сукманский и Олег Шумейко-младший.
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