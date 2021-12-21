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04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
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22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
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22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
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22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
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02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
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02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«Локомотив» потерпел первое поражение в женской Лиге чемпионов

Российский клуб на выезде уступил «Жешув» из Польши
Волейбол
21 декабря 22:10
«Локомотив» потерпел первое поражение в женской Лиге чемпионов
Фото: cev.eu

Российский «Локомотив» потерпел первое поражение на групповом этапе женской Лиги чемпионов. Клуб из Калининграда на выезде на тай-брейке уступил польскому «Жешув».

Лига чемпионов. Женщины. Группа A

«Жешув» (Польша) – «Локомотив» (Россия) – 3:2 (25:17, 22:25, 25:21, 17:25, 16:14)


Рене Тер Велде
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