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«Локомотив» потерпел первое поражение в женской Лиге чемпионов
Российский клуб на выезде уступил «Жешув» из Польши
21 декабря 22:10
Фото: cev.eu
Российский «Локомотив» потерпел первое поражение на групповом этапе женской Лиги чемпионов. Клуб из Калининграда на выезде на тай-брейке уступил польскому «Жешув».
Лига чемпионов. Женщины. Группа A
«Жешув» (Польша) – «Локомотив» (Россия) – 3:2 (25:17, 22:25, 25:21, 17:25, 16:14)
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