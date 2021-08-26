Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф Евроволей-2021:
«Наша национальная женская сборная Украины установила несколько собственных рекордов. Мы впервые за двадцать лет вышли в плей-офф Евро – последний раз такое случалось еще в 2001. К тому же выиграли три поединка подряд на финальном этапе этого турнира.
Отмечу действия наших волейболисток во встрече со Швецией, которой мы не оставили ни единого шанса. В частности, выделю пасующую Дарью Великоконь. Главный тренер Владимир Орлов рискнул выпустить спортсменку с первых минут. Думаю, что соперницы этого не ожидали. Ее появление в старте себя полностью оправдало. Также понравилась игра первых темпов и либеро Кристины Немцевой, заряженных на победу.
За условный месяц мощную команду не построишь. Поэтому первое, что могу сказать: нам не хватает сыгранности. Пришел новый тренер Владимир Орлов, началось омоложение состава. Но, думаю, мы на правильном пути. Чтобы сборная постоянно обкатывалась, надо организовывать тренировочные турниры и играть с разными школами, например, азиатской или европейской».
В 1/8-й финала сборная Украины сыграет против Польши.
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