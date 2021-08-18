XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Болеем за мужскую сборную Украины на XSPORT
17:23
Сборная Украины сыграет на домашнем международном турнире / Фото - Артем Лавренчук
С 20 по 22 августа в Запорожье пройдет международный турнир Кубок Хортицы, в котором примут участие сборные Украины, Сербии, Болгарии и Словении.
За всеми матчами можно будет следить в прямых трансляциях в плеерах ниже.
20 августа
16:00 Украина – Болгария
19:00 Сербия – Словения
21 августа
16:00 Болгария – Сербия
19:00 Словения – Украина
22 августа
16:00 Болгария – Словения
19:00 Украина – Сербия
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