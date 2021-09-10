На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами

Матч наших волейболистов смотрите на XSPORT 11 сентября в 18:30

Превью

Фото: cev.eu

В дебютном матче плей-офф чемпионата Европы-2021 сойдутся Украина и Россия. Во многих видах спорта в связи с напряженными политическими отношениями сборные этих стран пытаются разводить – казалось, что и на Евроволей-2021 в 1/8 финала национальные команды вряд ли встретятся.



Украина казалась третьей силой в группе А с чемпионами мира Польшей и победителями прошлого континентального первенства Сербии. Так и оказалось, хотя матчи нашей команды все же было непросто смотреть без валидола. Победы над Грецией и Португалией на тай-брейках хоть и показали хорошие боевые задатки наших игроков, но некая расхлябанность и расконцентрация на турнирах такого уровня не позволительны.

Фото: cev.eu

А вот Россия казалось катком пройдется по соперникам в секстете C. Но уже в стартовом матче случилась сенсация – 1:3 от Турции. С таким же счетом туркам уступили и украинцы в финале Золотой Евролиги-2021.

Матч России против Турции:

Затем были 3:1 с финнами, тяжелейшая победа на тай-брейке над Нидерландами, те же 3:1 с испанцами. И лишь в последнем матче полурезервным составом была добыта первая победа в трех партиях. Не такого ожидаешь от серебряного призера Олимпиады-2020 в группе без топовых соперников.

Фото: volleyballworld.com

Причины невзрачного выступления России на групповом этапе лежат на поверхности – состав в сравнении с Токио-2020 хоть и несущественно, но все же видоизменился. Диагональный Максим Михайлов, который еще на Олимпиаде-2008 заявил о себе как об одном из лучших игроков планеты, турнир пропускает. Без лидера, который уже 13 (!) лет показывает топовый волейбол, в составе пришлось делать небольшие перестановки.

Так место в «два» занял доигровщик Егор Клюка, а вторым диагональным на Евроволей-2021 вызвали Кирилла Клеца – Виктор Полетаев снова с травмой. В связи с этим пару Дмитрию Волкову в доигровке составил Ярослав Подлесных. Хоть и незначительное, но все же ослабление. Сам Клюка после одного из матчей заявил, что в диагонали играть не так интересно – все более прямолинейно.

Клюка на подаче / Фото: cev.eu

Подлесных (№1) и Волков (сзади) / Фото: cev.eu

Проблемой для Украины является непостоянность на текущем чемпионате Европы. Из хороших можно выделить разве что игры с Сербией и Бельгией – во всех остальных встречах некоторые вопросы все же появлялись. Поэтому в предстоящем матче важнейшим фактором будет настрой и мотивация.

А украинцы с позиции андердога вряд ли столкнутся с некой недооценкой, в отличии от россиян. Да и нашим волейболисты получили и дополнительную финансовую мотивацию – 10 миллионов гривен за победу. Для волейбола деньги очень приличные.

Фото: cev.eu

Дебютный матч раунда плей-офф Евроволей-2021 Россия – Украина смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:30 по киевскому времени.

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