На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 13
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец 1:0 Окончен
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер 1:0 Окончен
21:30 Больцано - Ястшембе 3:1 Окончен
Теннис (3 события из 7) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 0:3 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Leylah Annie Fernandez - Арина Соболенко 2:1 Окончен
05:10 Emma Raducanu - Мария Саккари 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 30) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Севилья - Барселона : Перенесен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Полесье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Рух - Заря -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Динамо -:- Запланирован
19:30 Шахтер - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рунгстед - Донбасс -:- Запланирован
20:30 Руан - Клагенфурт -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 15) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Новак Джокович - Александер Зверев -:- Запланирован
Футбол (11 событий из 27) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Сампдория - Интер -:- Запланирован
16:00 Специя - Удинезе -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Эспаньол - Атлетико -:- Запланирован
17:15 Осасуна - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Реал - Сельта -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Подолье -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Ужгород -:- Запланирован
18:45 Авангард - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Колос - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Десна -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Больцано - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:20 Ред Булл Зальцбург - Ястшембе -:- Запланирован

На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами

Матч наших волейболистов смотрите на XSPORT 11 сентября в 18:30
Волейбол
21:23
На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами Превью
Фото: cev.eu

В дебютном матче плей-офф чемпионата Европы-2021 сойдутся Украина и Россия. Во многих видах спорта в связи с напряженными политическими отношениями сборные этих стран пытаются разводить – казалось, что и на Евроволей-2021 в 1/8 финала национальные команды вряд ли встретятся.

Украина казалась третьей силой в группе А с чемпионами мира Польшей и победителями прошлого континентального первенства Сербии. Так и оказалось, хотя матчи нашей команды все же было непросто смотреть без валидола. Победы над Грецией и Португалией на тай-брейках хоть и показали хорошие боевые задатки наших игроков, но некая расхлябанность и расконцентрация на турнирах такого уровня не позволительны.

Фото: cev.eu

А вот Россия казалось катком пройдется по соперникам в секстете C. Но уже в стартовом матче случилась сенсация – 1:3 от Турции. С таким же счетом туркам уступили и украинцы в финале Золотой Евролиги-2021.

Матч России против Турции:

Затем были 3:1 с финнами, тяжелейшая победа на тай-брейке над Нидерландами, те же 3:1 с испанцами. И лишь в последнем матче полурезервным составом была добыта первая победа в трех партиях. Не такого ожидаешь от серебряного призера Олимпиады-2020 в группе без топовых соперников.

Фото: volleyballworld.com

Причины невзрачного выступления России на групповом этапе лежат на поверхности – состав в сравнении с Токио-2020 хоть и несущественно, но все же видоизменился. Диагональный Максим Михайлов, который еще на Олимпиаде-2008 заявил о себе как об одном из лучших игроков планеты, турнир пропускает. Без лидера, который уже 13 (!) лет показывает топовый волейбол, в составе пришлось делать небольшие перестановки.

Так место в «два» занял доигровщик Егор Клюка, а вторым диагональным на Евроволей-2021 вызвали Кирилла КлецаВиктор Полетаев снова с травмой. В связи с этим пару Дмитрию Волкову в доигровке составил Ярослав Подлесных. Хоть и незначительное, но все же ослабление. Сам Клюка после одного из матчей заявил, что в диагонали играть не так интересно – все более прямолинейно.

Клюка на подаче / Фото: cev.eu

Подлесных (№1) и Волков (сзади) / Фото: cev.eu

Проблемой для Украины является непостоянность на текущем чемпионате Европы. Из хороших можно выделить разве что игры с Сербией и Бельгией – во всех остальных встречах некоторые вопросы все же появлялись. Поэтому в предстоящем матче важнейшим фактором будет настрой и мотивация.

А украинцы с позиции андердога вряд ли столкнутся с некой недооценкой, в отличии от россиян. Да и нашим волейболисты получили и дополнительную финансовую мотивацию – 10 миллионов гривен за победу. Для волейбола деньги очень приличные.

Фото: cev.eu

Дебютный матч раунда плей-офф Евроволей-2021 Россия – Украина смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:30 по киевскому времени.

Матчи чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+ и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол) Сборная России (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией
Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией
Волейбол
10 сентября 16:32
Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А
Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А
Волейбол
10 сентября 15:02
Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России
Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России
Волейбол
10 сентября 14:43
1
Мельник: «Россия – значит, Россия. И все! Слабых здесь нет»
Мельник: «Россия – значит, Россия. И все! Слабых здесь нет»
Волейбол
9 сентября 16:58
Стало известно время начала матча Украина – Россия
Стало известно время начала матча Украина – Россия
Волейбол
9 сентября 16:50
Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
Волейбол
9 сентября 14:49

Новости: Волейбол

На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами
Превью
На старте плей-офф чемпионата Европы Украина сыграет с Россией – жарко будет как на площадке, так и за ее пределами
10 сентября 21:23
Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией
Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией
10 сентября 16:32
Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А
Плотницкий занял второе место в голосовании на лучшего игрока группы А
10 сентября 15:02
Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России
Эксперты оставляют Украине только математические шансы в матче чемпионата Европы против России
10 сентября 14:43
Капитан сборной Украины претендует на звание лучшего игрока группы А чемпионата Европы
Капитан сборной Украины претендует на звание лучшего игрока группы А чемпионата Европы
10 сентября 12:11
Мельник: «Россия – значит, Россия. И все! Слабых здесь нет»
Мельник: «Россия – значит, Россия. И все! Слабых здесь нет»
9 сентября 16:58
Стало известно время начала матча Украина – Россия
Стало известно время начала матча Украина – Россия
9 сентября 16:50
Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
Чемпион Европы: «Сборная Украины боеспособная и навяжет борьбу российским волейболистам»
9 сентября 14:49
Чемпионат Европы. Германия – Словакия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Германия – Словакия. Видео трансляция
9 сентября 14:20
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
8
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
10 сентября 15:00
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
06:00
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
19:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00